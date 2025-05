Samstagmittag geht’s los: Freibad Affalter startet in die Saison

12 Uhr öffnet sich das Tor, 13 Uhr ist Anbaden. Kinder können hier sogar eine Schwimmstufe ablegen.

Das Freibad im Lößnitzer Ortsteil Affalter startet am Samstag in die Saison. Ab 12 Uhr ist geöffnet, um 13 Uhr folgt das Anbaden mit Bürgermeister Alexander Troll und Ortsvorsteher Willi Kreutel. Neben einem 25 Meter langen Schwimmerbecken und einem Erlebnisbecken mit Rutsche bietet das Bad auch ein Planschbecken für Kleinkinder. Am Imbiss,...