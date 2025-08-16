Schneeberg: 76-Jähriger prallt mit seinem Hyundai gegen Wohnhaus

Bei dem Unfall am Freitagmittag entstand erheblicher Sachschaden. Vorläufigen Schätzungen zufolge beläuft er sich auf rund 16.000 Euro.

Am Freitag ist es in Schneeberg zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Ein 76-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai gegen 12.04 Uhr die Karlsbader Straße in Richtung Zentrum. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er gegen ein...