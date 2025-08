Schneeberg: Pakistaner gehen auf 22-jährigen Palästinenser los

Der Vorfall hat sich nahe der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber ereignet. In der Folge kam es zu Protesten.

Am Freitagabend ist es gegen 21.15 Uhr in Schneeberg nahe der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer (36 und 25 Jahre alt, pakistanische Staatsangehörige) stellten sich laut Polizei einem 22-jährigen Palästinenser in den Weg. Anschließend schlugen sie ihm mit einer Flasche auf...