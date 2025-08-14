Schneeberg: Pkw-Brand sorgt für Vollsperrung der B 93

Ein Fahrzeugbrand sorgte am Donnerstagnachmittag auf der B 93 für einen Großeinsatz. Bei Ankunft der Feuerwehr stand das Auto bereits in Flammen.

Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 93 in Höhe Neustädter Straße zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 16:30 Uhr wurden die Ortswehren aus Schneeberg und Bad Schlema sowie die Polizei zum Einsatzort alarmiert.