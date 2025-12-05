Schneeberger Lichtelfest: Das sollten sich Besucher nicht entgehen lassen

Zum Lichtelfest in Schneeberg gibt es mehr als die Bergparade. Viele andere Höhepunkte im Programm lohnen einen Besuch der Bergstadt. Manches ist neu, anderes bewährt. Das sind die Tipps.

Immer am zweiten Adventswochenende wird mit dem Schneeberger Lichtelfest die enge Verbindung von bergmännischer Tradition und erzgebirgischem Brauchtum gefeiert. Seit 1963 begeistert das Fest Besucher aus nah und fern. Neben traditionellen Höhepunkten wie der Großen Bergparade erwartet die Gäste wieder ein vielfältiges Programm. Die „Freie... Immer am zweiten Adventswochenende wird mit dem Schneeberger Lichtelfest die enge Verbindung von bergmännischer Tradition und erzgebirgischem Brauchtum gefeiert. Seit 1963 begeistert das Fest Besucher aus nah und fern. Neben traditionellen Höhepunkten wie der Großen Bergparade erwartet die Gäste wieder ein vielfältiges Programm. Die „Freie...