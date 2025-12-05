Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Schneeberger Lichtelfest: Das sollten sich Besucher nicht entgehen lassen

Das Schneeberger Lichtelfest soll am Wochenende seinem Namen wieder alle Ehre machen.
Das Schneeberger Lichtelfest soll am Wochenende seinem Namen wieder alle Ehre machen. Bild: Michael Helbig/Stadtverwaltung
Das Lichtelfest in Schneeberg lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Innenstadt.
Das Lichtelfest in Schneeberg lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Bild: Ralf Wendland
Zu einem Tag der offenen Tür wird in die Fakultät eingeladen.
Zu einem Tag der offenen Tür wird in die Fakultät eingeladen. Bild: Ilja Oelschlägel
Das Schneeberger Lichtelfest soll am Wochenende seinem Namen wieder alle Ehre machen. Bild: Michael Helbig/Stadtverwaltung
Das Schneeberger Lichtelfest soll am Wochenende seinem Namen wieder alle Ehre machen. Bild: Michael Helbig/Stadtverwaltung
Das Lichtelfest in Schneeberg lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Bild: Ralf Wendland
Das Lichtelfest in Schneeberg lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Bild: Ralf Wendland
Zu einem Tag der offenen Tür wird in die Fakultät eingeladen. Bild: Ilja Oelschlägel
Zu einem Tag der offenen Tür wird in die Fakultät eingeladen. Bild: Ilja Oelschlägel
Aue
Schneeberger Lichtelfest: Das sollten sich Besucher nicht entgehen lassen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Lichtelfest in Schneeberg gibt es mehr als die Bergparade. Viele andere Höhepunkte im Programm lohnen einen Besuch der Bergstadt. Manches ist neu, anderes bewährt. Das sind die Tipps.

Immer am zweiten Adventswochenende wird mit dem Schneeberger Lichtelfest die enge Verbindung von bergmännischer Tradition und erzgebirgischem Brauchtum gefeiert. Seit 1963 begeistert das Fest Besucher aus nah und fern. Neben traditionellen Höhepunkten wie der Großen Bergparade erwartet die Gäste wieder ein vielfältiges Programm. Die „Freie...
