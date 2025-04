Schneeberger Straße in Lößnitz seit Montag erneut gesperrt

Auch die Kreuzung am Stadtschreiberweg ist zu. Die Arbeiten sollen bis Ende Juni andauern.

In Lößnitz sind am Montag die Arbeiten an der Schneeberger Straße fortgesetzt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Es werden Versorgungsleitungen verlegt und im Anschluss die Fahrbahn saniert. Aus diesem Grund ist die Schneeberger Straße von der Hausnummer 48 bis zur Kreuzung Stadtschreiberweg gesperrt. Auch die Kreuzung kann nicht befahren...