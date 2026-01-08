MENÜ
  • Schneefall sorgt für glatte Straßen im Erzgebirge – Wetterdienst warnt vor weiterer Glätte

In Aue sind am Donnerstag aufgrund der Glätte Lkw liegen geblieben.
In Aue sind am Donnerstag aufgrund der Glätte Lkw liegen geblieben. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Schneefall sorgt für glatte Straßen im Erzgebirge – Wetterdienst warnt vor weiterer Glätte
Von Niko Mutschmann
Schnee und Glätte führten am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Unfällen. Für die Nacht kündigt der Wetterdienst teils Glatteis an.

Mit erheblichen Behinderungen aufgrund des Schneefalls hat es am Vormittag im Westerzgebirge gegeben. So ging zum Beispiel auf dem Becherweg in Aue für Laster nicht mehr viel. Durch den Schnee und die Glätte war an Vorwärtskommen nicht mehr zu denken, auch an vielen anderen Steigungen sah es nicht anders aus. Aus Schneeberg und Beierfeld wurden...
Mehr Artikel