Schneefall sorgt für glatte Straßen im Erzgebirge – Wetterdienst warnt vor weiterer Glätte

Schnee und Glätte führten am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Unfällen. Für die Nacht kündigt der Wetterdienst teils Glatteis an.

Mit erheblichen Behinderungen aufgrund des Schneefalls hat es am Vormittag im Westerzgebirge gegeben. So ging zum Beispiel auf dem Becherweg in Aue für Laster nicht mehr viel. Durch den Schnee und die Glätte war an Vorwärtskommen nicht mehr zu denken, auch an vielen anderen Steigungen sah es nicht anders aus. Aus Schneeberg und Beierfeld wurden...