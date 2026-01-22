MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Schön schrecklich: Erzgebirger holen bei skurrilem Wettstreit Pokal für hässlichsten Weihnachtsbaum

Thomas Frölich mit Wolfgang Wiese, Tim Baumann, Ralf Döhler, Paul Ott und Joel Förster (von links), die alle am Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum teilgenommen haben.
Thomas Frölich mit Wolfgang Wiese, Tim Baumann, Ralf Döhler, Paul Ott und Joel Förster (von links), die alle am Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum teilgenommen haben. Bild: Ralf Wendland
Da stand „de grauerliche Greta“ noch im Vorgarten in Sosa: Ralf Döhler mit seinen Töchtern Emma (links) und Lena.
Da stand „de grauerliche Greta“ noch im Vorgarten in Sosa: Ralf Döhler mit seinen Töchtern Emma (links) und Lena. Bild: Ralf Wendland
Die Pokale für den hässlichsten Weihnachtsbaum sind vergeben.
Die Pokale für den hässlichsten Weihnachtsbaum sind vergeben. Bild: Ralf Wendland
Thomas Frölich mit Wolfgang Wiese, Tim Baumann, Ralf Döhler, Paul Ott und Joel Förster (von links), die alle am Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum teilgenommen haben.
Thomas Frölich mit Wolfgang Wiese, Tim Baumann, Ralf Döhler, Paul Ott und Joel Förster (von links), die alle am Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum teilgenommen haben. Bild: Ralf Wendland
Da stand „de grauerliche Greta“ noch im Vorgarten in Sosa: Ralf Döhler mit seinen Töchtern Emma (links) und Lena.
Da stand „de grauerliche Greta“ noch im Vorgarten in Sosa: Ralf Döhler mit seinen Töchtern Emma (links) und Lena. Bild: Ralf Wendland
Die Pokale für den hässlichsten Weihnachtsbaum sind vergeben.
Die Pokale für den hässlichsten Weihnachtsbaum sind vergeben. Bild: Ralf Wendland
Aue
Schön schrecklich: Erzgebirger holen bei skurrilem Wettstreit Pokal für hässlichsten Weihnachtsbaum
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sosa findet immer in der Vorweihnachtszeit ein skurriler Weihnachtsbaum-Wettbewerb statt. Alles ist dabei irgendwie umgekehrt. Jetzt gab es die Pokale für die Platzierten.

Ralf Döhler kann sich von seinem Weihnachtsbaum nicht trennen. Er ist einfach zu schön. Was in diesem Fall heißt: einfach zu schön hässlich. Denn „de grauerliche Greta“, so die Wortschöpfung für die Fichte, hat beim Sosaer Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum („Haeweibau“) gewonnen. Dafür gab es jetzt den Pokal, wie auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
30.12.2025
4 min.
Skurriler Wettbewerb im Erzgebirge: „De grauliche Greta“ ist der hässlichste Weihnachtsbaum
Der hässlichste Weihnachtbaum steht in Sosa. Damit hat Ralf Döhler den skurrilen Wettbewerb gewonnen. Darüber freuen sich auch die Töchter Emma (links) und Lena.
Kein Traum, sondern eher ein Albtraum von einem Baum – damit bewirbt man sich bei einem schrägen Wettbewerb, der in Sosa erfunden wurde. Tausende stimmten ab. Jetzt ist der hässlichste Weihnachtsbaum gekürt.
Heike Mann
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
13.11.2025
4 min.
Köhlerdorf im Erzgebirge will mit seiner Einzigartigkeit punkten und neue Kontakte zu tschechischem Nachbar knüpfen
Miriam Laue (Mitte) hat den Kindern gezeigt, wie Räucherkerzen hergestellt werden. Links Elise Schmiedel (10) und rechts Matej Zajicek (8) aus Abertamy.
Zwischen Sosa im erzgebirgischen und Abertamy im böhmischen Erzgebirge soll ein neuer Wanderweg entwickelt werden. Was damit die Grundschule und die Bergbrüderschaft des Ortes zu tun haben.
Heike Mann
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
Mehr Artikel