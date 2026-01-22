Schön schrecklich: Erzgebirger holen bei skurrilem Wettstreit Pokal für hässlichsten Weihnachtsbaum

In Sosa findet immer in der Vorweihnachtszeit ein skurriler Weihnachtsbaum-Wettbewerb statt. Alles ist dabei irgendwie umgekehrt. Jetzt gab es die Pokale für die Platzierten.

Ralf Döhler kann sich von seinem Weihnachtsbaum nicht trennen. Er ist einfach zu schön. Was in diesem Fall heißt: einfach zu schön hässlich. Denn „de grauerliche Greta“, so die Wortschöpfung für die Fichte, hat beim Sosaer Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum („Haeweibau“) gewonnen. Dafür gab es jetzt den Pokal, wie auch... Ralf Döhler kann sich von seinem Weihnachtsbaum nicht trennen. Er ist einfach zu schön. Was in diesem Fall heißt: einfach zu schön hässlich. Denn „de grauerliche Greta“, so die Wortschöpfung für die Fichte, hat beim Sosaer Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum („Haeweibau“) gewonnen. Dafür gab es jetzt den Pokal, wie auch...