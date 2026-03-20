Schwerer Unfall im Erzgebirge: 66-Jährige gerät mit Auto in den Gegenverkehr

Aue
Auf der Bockauer Straße in Albernau sind zwei Autos zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt. Die Polizei nennt weitere Details.
Zu dem Unfall am Freitagnachmittag im Zschorlauer Ortsteil Albernau, bei dem drei Menschen verletzt worden sind, hat die Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend weitere Details veröffentlicht. Demnach war eine 66-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf der Bockauer Straße in Richtung Zschorlau unterwegs. Etwa 50 Meter nach dem Ortseingang von Albernau...
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Erschienen am: 20.03.2026 | 17:15 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG