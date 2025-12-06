Schwerer Unfall im Erzgebirge: VW kollidiert mit Ampel, Laterne und Verkehrsschild

Ein VW-Fahrer kam auf der Bundesstraße 101 von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr musste eine Ampel demontieren.

Einen folgenreichen Unfall hat es am Samstagmorgen in Aue auf der Schwarzenberger Straße (B101) gegeben. Dabei wurde ein Autofahrer verletzt. Gegen 8.15 Uhr war der Fahrer eines VW aus Richtung Lauter in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte das Fahrzeug...