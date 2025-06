Seedorf mit Schloss: Wurzelrudis Erlebniswelt im Erzgebirge wächst um weitere Attraktion

Nach einem Jahr Bauzeit ist die millionenschwere Erweiterung des Freizeitareals am Adlerfelsen in Eibenstock geschafft. Bis zur Eröffnung sind es nur noch wenige Tage. Was die Besucher erwartet.

Fast genau vor einem Jahr war der erste Spatenstich für die Erweiterung von Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock. Jetzt steht sie kurz vor der Eröffnung. Was Besucher auf dem etwa einen Hektar großen Areal ab dem 20. Juni alles erleben können, hat Bauherr Stefan Uhlmann der „Freien Presse" vorab erklärt.