Seilbahn mitten im Erzgebirgswald: Technik im XXL-Format kommt für Holzeinschlag zum Einsatz

Die Bundesstraße 283 muss derzeit zwischen Wolfsgrün und Albernau abschnittsweise gesperrt werden. Der Grund sind Arbeiten im Wald. Am Hang kommt Spezialtechnik zum Einsatz.

Auf der Bundesstraße 283 ist ein Abschnitt zwischen Abzweig nach Sosa und Bockau aktuell gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten im Auftrag von Sachsenforst an dem Hang, der sich steil über der Straße erhebt. „Auf der Straße sieht man davon nichts, darüber wundern sich viele Autofahrer und fragen bei uns nach“, erklärt Johannes Riedel,...