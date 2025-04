„Seinen Blick werde ich nie vergessen“: Frauen berichten von ihrer Begegnung mit dem mutmaßlichen Täter von Aue

Im Totschlagsprozess gegen Habib A. sagten am Donnerstag Mädchen und Frauen aus, die der Afghane in den Wochen vor der Tat belästigt haben soll. In den sozialen Medien wurde damals mit einem Foto vor ihm gewarnt. Seine Masche war stets die gleiche.

An einem Spätsommertag Anfang September 2024 verließ eine Frau (39) ihre Arbeitsstelle im Zentrum von Aue, um Mittagspause zu machen. „Beim Überqueren der Straße bemerkte ich, dass ich fokussiert werde“, berichtete sie am Donnerstag vor dem Landgericht Chemnitz. Ein Mann beobachtete sie. Sie wechselte die Straßenseite. Er folgte ihr. Noch... An einem Spätsommertag Anfang September 2024 verließ eine Frau (39) ihre Arbeitsstelle im Zentrum von Aue, um Mittagspause zu machen. „Beim Überqueren der Straße bemerkte ich, dass ich fokussiert werde“, berichtete sie am Donnerstag vor dem Landgericht Chemnitz. Ein Mann beobachtete sie. Sie wechselte die Straßenseite. Er folgte ihr. Noch...