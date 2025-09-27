Shoppingnacht lockt in die Innenstadt von Aue mit Lichtshow, Musik und leckerem Essen

Aue
Bis 22 Uhr sind am Freitag die Geschäfte in der Innenstadt zur Auer Shoppingnacht geöffnet gewesen. Für Besucher wurde einiges geboten.
Es ist ein besonderes Ambiente in der Innenstadt, wenn die Auer zur Shoppingnacht einladen - so waren auch am Freitag die Jugendstilbauten am Altmarkt, an der Bahnhofstraße und der Inneren Schneeberger Straße mit einer Farblichtshow in Szene gesetzt. Die Geschäfte hatten ihre Türen bis 22 Uhr geöffnet und luden ein zum Bummeln und Shoppen.
