Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Shoppingnacht lockt in die Innenstadt von Aue mit Lichtshow, Musik und leckerem Essen

Waren bei der Shoppingnacht in Aue unterwegs: Joleen (l.) und Linda Yusuf aus Aue.
Waren bei der Shoppingnacht in Aue unterwegs: Joleen (l.) und Linda Yusuf aus Aue. Bild: Ramona Schwabe
Waren bei der Shoppingnacht in Aue unterwegs: Joleen (l.) und Linda Yusuf aus Aue.
Waren bei der Shoppingnacht in Aue unterwegs: Joleen (l.) und Linda Yusuf aus Aue. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Shoppingnacht lockt in die Innenstadt von Aue mit Lichtshow, Musik und leckerem Essen
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis 22 Uhr sind am Freitag die Geschäfte in der Innenstadt zur Auer Shoppingnacht geöffnet gewesen. Für Besucher wurde einiges geboten.

Es ist ein besonderes Ambiente in der Innenstadt, wenn die Auer zur Shoppingnacht einladen - so waren auch am Freitag die Jugendstilbauten am Altmarkt, an der Bahnhofstraße und der Inneren Schneeberger Straße mit einer Farblichtshow in Szene gesetzt. Die Geschäfte hatten ihre Türen bis 22 Uhr geöffnet und luden ein zum Bummeln und Shoppen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
3 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Herbst-Markt, Shoppingnacht, Familienfest
In der Auer Innenstadt wird bereits am Freitag zur Shoppingnacht eingeladen.
Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg zahlreiche Veranstaltungen. Wohin zuerst? „Freie Presse“ hat mehrere Tipps parat.
unseren Redakteuren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
09.05.2025
1 min.
Zu dieser Shoppingnacht im Erzgebirge gibt es die volle Ladung
Bei der Auer Shoppingnacht am Freitag sind pinkfarbene Stofftüten mit dem Aufdruck „Volle Ladung“ von den Händlern verteilt worden. Was hat es damit auf sich?
Ramona Schwabe
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel