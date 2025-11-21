Sicherer, gemütlicher, genussvoller: So verändert sich dieser traditionsreiche Weihnachtsmarkt im Erzgebirge

Von der Händler- zur Genussmeile entwickelt sich der Weihnachtsmarkt in Schneeberg. Das hat mehrere Gründe, sagen die Veranstalter. Und es gibt weitere Herausforderungen.

Die Zahl der Buden, die Öffnungszeit, die Vielfalt der Bühnenprogramme, die Bergparade zum Lichtelfest: Der Schneeberger Weihnachtsmarkt, sagt Denny Helmer, macht auch in diesem Jahr keine Abstriche. „Wir erhalten, was wir haben. Das war die wichtigste Aufgabe. Für tolle neue Dinge fehlt die finanzielle Kraft“, schickt der Geschäftsführer... Die Zahl der Buden, die Öffnungszeit, die Vielfalt der Bühnenprogramme, die Bergparade zum Lichtelfest: Der Schneeberger Weihnachtsmarkt, sagt Denny Helmer, macht auch in diesem Jahr keine Abstriche. „Wir erhalten, was wir haben. Das war die wichtigste Aufgabe. Für tolle neue Dinge fehlt die finanzielle Kraft“, schickt der Geschäftsführer...