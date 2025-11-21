Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sicherer, gemütlicher, genussvoller: So verändert sich dieser traditionsreiche Weihnachtsmarkt im Erzgebirge

Die Zimmerei Albert & Haußner aus Neustädtel – vorn rechts im Bild Chef Jens Haußner – baut seit 15 Jahren den Schneeberger Weihnachtsmarkt mit auf.
Die Zimmerei Albert & Haußner aus Neustädtel – vorn rechts im Bild Chef Jens Haußner – baut seit 15 Jahren den Schneeberger Weihnachtsmarkt mit auf. Bild: Anna Neef
Mehr zum Genussmarkt geht der Trend. Streetfood wie Gänseburger & Co. halten in Schneeberg schon länger Einzug.
Mehr zum Genussmarkt geht der Trend. Streetfood wie Gänseburger & Co. halten in Schneeberg schon länger Einzug. Bild: Anna Neef
Mindestens 3,50 Euro oder je nach Sorte mehr kostet dieses Jahr in Schneeberg der Glühwein – sicher auch bei Jenny Stransky.
Mindestens 3,50 Euro oder je nach Sorte mehr kostet dieses Jahr in Schneeberg der Glühwein – sicher auch bei Jenny Stransky. Bild: Anna Neef/Archiv
Aue
Redakteur
Anna Neef
Von der Händler- zur Genussmeile entwickelt sich der Weihnachtsmarkt in Schneeberg. Das hat mehrere Gründe, sagen die Veranstalter. Und es gibt weitere Herausforderungen.

Die Zahl der Buden, die Öffnungszeit, die Vielfalt der Bühnenprogramme, die Bergparade zum Lichtelfest: Der Schneeberger Weihnachtsmarkt, sagt Denny Helmer, macht auch in diesem Jahr keine Abstriche. „Wir erhalten, was wir haben. Das war die wichtigste Aufgabe. Für tolle neue Dinge fehlt die finanzielle Kraft“, schickt der Geschäftsführer...
