„So etwas gab es noch nie“: Firmenlauf Erzgebirge wegen Gewitter abgesagt

Über 1500 Läufer hatten sich am Filzteich in Schneeberg eingefunden. Zum Start kam es aber nicht, das Wetter machte der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Wann gibt es einen neuen Anlauf?

Es war kurz nach 18 Uhr, als Moderator Marc Huster den Läufern, die sich am Filzteich in Schneeberg zum 18. Firmenlauf Erzgebirge eingefunden hatte, die schlechte Nachricht ankündigte. „Wir müssen den Firmenlauf schweren Herzens absagen“, so Rennleiter Carsten Schmidt.