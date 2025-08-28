Spaziergang durch erzgebirgischen Ort: Wieso man in Burkhardtsgrün lange darauf warten musste

Aue
Fotograf Gregor Lorenz und Autorin Heidemarie Fischer haben schon seit 2019 an einem Buch gearbeitet, das jetzt erschienen ist - im zweiten Anlauf. Warum das dem Buch gut getan hat, erklären beide.
Was lange währt, wird gut. Diesen Spruch können Gregor Lorenz und Heidemarie Fischer nur unterschreiben. Die beiden Zschorlauer haben jetzt ein Buch herausgebracht, an dem sie seit 2019 gearbeitet haben. Eigentlich sollte es schon zur 625-Jahr-Feier von Burkhardtsgrün 2020 erscheinen. Doch Corona machte auch diesem Fest einen Strich durch die...
