  • Spendenaktion für krebskranke Kinder: Im Erzgebirge tanzen Mütter für einen guten Zweck

Tanzlehrerin Sandy Grüner hatte Mütter mit ihren Babys zum Tanzen eingeladen, für einen guten Zweck.
Bild: Georg Dostmann
Tanzlehrerin Sandy Grüner hatte Mütter mit ihren Babys zum Tanzen eingeladen, für einen guten Zweck.
Bild: Georg Dostmann
Aue
Spendenaktion für krebskranke Kinder: Im Erzgebirge tanzen Mütter für einen guten Zweck
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sandy Grüner bietet einen Tanzkurs für Schwangere und Mütter mit Baby an. Kurz vor Weihnachten verbindet sie den Spaß mit einer Spendenaktion.

Zu einer besonderen Spendenaktion kurz vor Weihnachten hatte am Freitagmittag Sandy Grüner ins Tanzstudio Zweitakt in Aue eingeladen. Die Tanztrainerin bietet seit fünf Jahren Kurse an, bei denen sich Frauen für die Geburt und danach fit machen können. Deswegen kommen zum Tanzen vor allem Schwangere und junge Mütter mit ihren Babys. Aber auch...
