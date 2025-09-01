Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Sperrungen auf zwei wichtigen Straßen in der Innenstadt von Aue: Tag eins bringt Stau, Umwege, Ärger

Zum Simmel-Center in Aue geht es wegen der gesperrten Wettinerstraße nur über die hintere Zufahrt.
Zum Simmel-Center in Aue geht es wegen der gesperrten Wettinerstraße nur über die hintere Zufahrt. Bild: Niko Mutschmann
Zum Simmel-Center in Aue geht es wegen der gesperrten Wettinerstraße nur über die hintere Zufahrt.
Zum Simmel-Center in Aue geht es wegen der gesperrten Wettinerstraße nur über die hintere Zufahrt. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Sperrungen auf zwei wichtigen Straßen in der Innenstadt von Aue: Tag eins bringt Stau, Umwege, Ärger
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gebaut wird zur gleichen Zeit auf zwei Bundesstraßen, die sich in Aues Innenstadt kreuzen. Das führt zu chaotischen Zuständen und Staus auf den umliegenden Straßen.

Gute Nerven brauchen aktuell Autofahrer, die in Aues Innenstadt unterwegs sind. Denn dort haben am Montag auf gleich zwei wichtigen Straßen Bauarbeiten begonnen. Deshalb ist die eine ganz, die andere zum Teil gesperrt. Wie lief der erste Tag für den Verkehr? Droht der Stadt jetzt ein Verkehrskollaps?
