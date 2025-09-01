Sperrungen auf zwei wichtigen Straßen in der Innenstadt von Aue: Tag eins bringt Stau, Umwege, Ärger

Aue
Gebaut wird zur gleichen Zeit auf zwei Bundesstraßen, die sich in Aues Innenstadt kreuzen. Das führt zu chaotischen Zuständen und Staus auf den umliegenden Straßen.
Gute Nerven brauchen aktuell Autofahrer, die in Aues Innenstadt unterwegs sind. Denn dort haben am Montag auf gleich zwei wichtigen Straßen Bauarbeiten begonnen. Deshalb ist die eine ganz, die andere zum Teil gesperrt. Wie lief der erste Tag für den Verkehr? Droht der Stadt jetzt ein Verkehrskollaps?
