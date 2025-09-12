Sperrungen in der Innenstadt von Aue: Jetzt gibt es gute Nachrichten

Auf einem Teilstück der Bundesstraße 101 in Aues Innenstadt konnte der Verkehr für zwei Wochen nur in eine Richtung rollen. Das ändert sich jetzt.

Eine leichte Entspannung gibt es seit Freitagnachmittag im innerstädtischen Verkehr in Aue: Die zweiwöchige Sperrung von einer Spur der Schneeberger Straße (B 101) wurde aufgehoben. Damit kann man jetzt wieder aus Richtung Schwarzenberg über die Kreuzung am Hotel Blauer Engel geradeaus fahren. Eine leichte Entspannung gibt es seit Freitagnachmittag im innerstädtischen Verkehr in Aue: Die zweiwöchige Sperrung von einer Spur der Schneeberger Straße (B 101) wurde aufgehoben. Damit kann man jetzt wieder aus Richtung Schwarzenberg über die Kreuzung am Hotel Blauer Engel geradeaus fahren.