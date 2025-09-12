Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Sperrungen in der Innenstadt von Aue: Jetzt gibt es gute Nachrichten

Die Sperrung einer Spur auf der Schneeberger Straße in Aue ist aufgehoben.
Die Sperrung einer Spur auf der Schneeberger Straße in Aue ist aufgehoben. Bild: Niko Mutschmann
Die Sperrung einer Spur auf der Schneeberger Straße in Aue ist aufgehoben.
Die Sperrung einer Spur auf der Schneeberger Straße in Aue ist aufgehoben. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Sperrungen in der Innenstadt von Aue: Jetzt gibt es gute Nachrichten
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einem Teilstück der Bundesstraße 101 in Aues Innenstadt konnte der Verkehr für zwei Wochen nur in eine Richtung rollen. Das ändert sich jetzt.

Eine leichte Entspannung gibt es seit Freitagnachmittag im innerstädtischen Verkehr in Aue: Die zweiwöchige Sperrung von einer Spur der Schneeberger Straße (B 101) wurde aufgehoben. Damit kann man jetzt wieder aus Richtung Schwarzenberg über die Kreuzung am Hotel Blauer Engel geradeaus fahren.
26.08.2025
3 min.
Sperrung von wichtiger Straße in Aue: Ein Abschnitt ist fertig, der nächste folgt
Kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Poststraße in Aue.
Die Poststraße in Aue wird bis Ende Oktober gebaut. Ein erster Lichtblick ist die Freigabe auf dem ersten Abschnitt. Doch weitere Baustellen in der Innenstadt sind angekündigt.
Heike Mann
01.09.2025
4 min.
Sperrungen auf zwei wichtigen Straßen in der Innenstadt von Aue: Tag eins bringt Stau, Umwege, Ärger
Zum Simmel-Center in Aue geht es wegen der gesperrten Wettinerstraße nur über die hintere Zufahrt.
Gebaut wird zur gleichen Zeit auf zwei Bundesstraßen, die sich in Aues Innenstadt kreuzen. Das führt zu chaotischen Zuständen und Staus auf den umliegenden Straßen.
Heike Mann
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel