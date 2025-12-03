Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität

Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.

Die silbernen Tanks sind das Herzstück der Firma, sagt Kathleen Schwarz aus der Verwaltung der Lautergold Paul Schubert GmbH. Der Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge hat seine Rührwerke nebst Leitungen und Steuerung modernisiert. Ein Schritt, der aus mehreren Gründen nötig war. „Wir schaffen nun die doppelte Menge."