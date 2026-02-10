MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Lautergold-Produkte ohne Alkohol: Spirituosenhersteller im Erzgebirge kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Jörg Haupt ist Geschäftsführer der Firma Lautergold Paul Schubert. Dieses Jahr wird das Sortiment um ein neues Produkt erweitert, das ohne Alkohol auskommt.
Jörg Haupt ist Geschäftsführer der Firma Lautergold Paul Schubert. Dieses Jahr wird das Sortiment um ein neues Produkt erweitert, das ohne Alkohol auskommt. Bild: Anna Neef
Constanze Schubert im Jahr 2012 auf dem Firmengelände von Lautergold – mit Jürgen Siegl und Gotthold Sterzel (r.).
Constanze Schubert im Jahr 2012 auf dem Firmengelände von Lautergold – mit Jürgen Siegl und Gotthold Sterzel (r.). Bild: Olaf Wolfram/Archiv
Die Lautergold in Lauter-Bernsbach blickt auf eine rund 300-jährige Firmengeschichte.
Die Lautergold in Lauter-Bernsbach blickt auf eine rund 300-jährige Firmengeschichte. Bild: Anna Neef
Jörg Haupt ist Geschäftsführer der Firma Lautergold Paul Schubert. Dieses Jahr wird das Sortiment um ein neues Produkt erweitert, das ohne Alkohol auskommt.
Jörg Haupt ist Geschäftsführer der Firma Lautergold Paul Schubert. Dieses Jahr wird das Sortiment um ein neues Produkt erweitert, das ohne Alkohol auskommt. Bild: Anna Neef
Constanze Schubert im Jahr 2012 auf dem Firmengelände von Lautergold – mit Jürgen Siegl und Gotthold Sterzel (r.).
Constanze Schubert im Jahr 2012 auf dem Firmengelände von Lautergold – mit Jürgen Siegl und Gotthold Sterzel (r.). Bild: Olaf Wolfram/Archiv
Die Lautergold in Lauter-Bernsbach blickt auf eine rund 300-jährige Firmengeschichte.
Die Lautergold in Lauter-Bernsbach blickt auf eine rund 300-jährige Firmengeschichte. Bild: Anna Neef
Aue
Lautergold-Produkte ohne Alkohol: Spirituosenhersteller im Erzgebirge kehrt zu seinen Wurzeln zurück
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tinkturen für die Gesundheit wie einst zu Gründerzeiten statt Spirituosen für den Genuss: Das traditionsreiche Unternehmen Lautergold aus dem Erzgebirge muss umdenken. Das hat einen bestimmten Grund.

Das Wort Nahrungsergänzungsmittel mag Jörg Haupt gar nicht. Und dennoch nimmt es der Geschäftsführer der Lautergold Paul Schubert GmbH aus dem Erzgebirge dieser Tage ab und zu in den Mund. Das wiederum hängt mit einer Neuheit im Sortiment zusammen, die der Spirituosenhersteller dieses Jahr auf den Markt bringen will. Und das ohne Alkohol.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
13:36 Uhr
1 min.
Nach Grönland-Streit: Nato startet Arktis-Einsatz
Rund um Grönland dürfte es künftig eine deutlich stärkere Nato-Präsenz geben. (Archivbild)
Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G....
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:40 Uhr
5 min.
Chemnitzer FC gegen die Absagenflut: So wird das Stadion für das Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig fit gemacht
Der CFC tut alles, damit das Spiel gegen Lok Leipzig stattfinden kann.
Für die Partie in der Fußball-Regionalliga am Sonntag wird die Rasenheizung genutzt. Mit welchen Zusatzkosten dafür grob kalkuliert wird, welche weiteren Vorkehrungen getroffen wurden – und weshalb davon auch Babelsberg profitieren könnte.
Torsten Ewers
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
15.10.2025
3 min.
Neue hochprozentige Schnapsidee aus dem Erzgebirge: Lautergold bringt „Haamit“-Whisky auf den Markt
Enrico Siegel mit der neuesten Whisky-Kreation von Lautergold. Sie trägt den Namen „Haamit“.
Whiskys gelten bei Lautergold als Erfolgsmodell: Sobald Neuerscheinungen publik werden, trudeln bundesweit Bestellungen ein. Nun will der Spirituosenhersteller Heimatgefühl ins Glas bringen.
Anna Neef
Mehr Artikel