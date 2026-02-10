Tinkturen für die Gesundheit wie einst zu Gründerzeiten statt Spirituosen für den Genuss: Das traditionsreiche Unternehmen Lautergold aus dem Erzgebirge muss umdenken. Das hat einen bestimmten Grund.

Das Wort Nahrungsergänzungsmittel mag Jörg Haupt gar nicht. Und dennoch nimmt es der Geschäftsführer der Lautergold Paul Schubert GmbH aus dem Erzgebirge dieser Tage ab und zu in den Mund. Das wiederum hängt mit einer Neuheit im Sortiment zusammen, die der Spirituosenhersteller dieses Jahr auf den Markt bringen will. Und das ohne Alkohol.