Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Spitzenmedizin im Erzgebirge: Auer Kardiologie erhält Top-Zertifikat

Thomas Ketteler (v. l.) mit Markus Schwefer und Martin Mordel.
Thomas Ketteler (v. l.) mit Markus Schwefer und Martin Mordel. Bild: Dorothee Sykora-Roscher
Thomas Ketteler (v. l.) mit Markus Schwefer und Martin Mordel.
Thomas Ketteler (v. l.) mit Markus Schwefer und Martin Mordel. Bild: Dorothee Sykora-Roscher
Aue
Spitzenmedizin im Erzgebirge: Auer Kardiologie erhält Top-Zertifikat
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kardiologie am Helios-Klinikum in Aue darf nun Ärzte in interventioneller Herzmedizin nach höchsten Standards ausbilden. Für Patienten und die Region ist das ein Gewinn.

Große Anerkennung für die Kardiologie am Helios-Klinikum in Aue: Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) hat die Abteilung als „Stätte der Zusatzqualifikation Interventionelle Kardiologie“ zertifiziert. Damit gehört das Klinikum zu einem ausgewählten Kreis von Einrichtungen in Deutschland, die Ärztinnen und Ärzte nach den hohen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:43 Uhr
4 min.
Verbraucher kaufen mehr Immobilien - doch die Zinsen steigen
Die Nachfrage nach Eigenheimen wächst wieder. (Archivbild)
Ob Eigenheim oder Wohnung: Mehr und mehr private Käufer wagen sich wieder an den Traum von den eigenen vier Wänden. Doch bei den Kreditzinsen geht es aufwärts. Die Marke von vier Prozent rückt näher.
11.09.2025
4 min.
Weniger Tote wegen Herzkrankheiten - aber Experten warnen
Herz in Not? Rund 4,7 Millionen Menschen in Deutschland lebten in 2023 mit der koronaren Herzkrankheit. (Symbolbild)
Es klingt nach einer guten Nachricht: Es gab 2023 etwas weniger Herztote in Deutschland. Trotzdem sind diese Zahlen laut Experten immer noch viel zu hoch - auch im europäischen Vergleich. Warum?
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
Jetzt kostenfrei lesen bis 18. Sep. 17:00!
11.09.2025
4 min.
Mehr als 211.000 Herztote im Jahr: Kardiologen beklagen Defizite in der Vorsorge
Jetzt kostenfrei lesen bis 18. Sep. 17:00!
Bei Herzstillstand muss blitzschnell gehandelt werden.
Zwar ist die Sterblichkeit leicht gesunken – auch in Sachsen. Doch sie könnte niedriger sein, sagt die Deutsche Herzstiftung und erklärt wie. In Südwestsachsen soll es bald mehr Behandlungskapazitäten geben.
Katrin Saft
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel