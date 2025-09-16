Spitzenmedizin im Erzgebirge: Auer Kardiologie erhält Top-Zertifikat

Die Kardiologie am Helios-Klinikum in Aue darf nun Ärzte in interventioneller Herzmedizin nach höchsten Standards ausbilden. Für Patienten und die Region ist das ein Gewinn.

Große Anerkennung für die Kardiologie am Helios-Klinikum in Aue: Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) hat die Abteilung als „Stätte der Zusatzqualifikation Interventionelle Kardiologie“ zertifiziert. Damit gehört das Klinikum zu einem ausgewählten Kreis von Einrichtungen in Deutschland, die Ärztinnen und Ärzte nach den hohen... Große Anerkennung für die Kardiologie am Helios-Klinikum in Aue: Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) hat die Abteilung als „Stätte der Zusatzqualifikation Interventionelle Kardiologie“ zertifiziert. Damit gehört das Klinikum zu einem ausgewählten Kreis von Einrichtungen in Deutschland, die Ärztinnen und Ärzte nach den hohen...