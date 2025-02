Stadt Eibenstock saniert Vereinshaus

Barrierefrei zugänglich sein soll das Gebäude an der Karlsbader Straße in Eibenstock. Das meiste Geld fließt in die Neugestaltung des Untergeschosses.

Rund 428.000 Euro investiert die Stadt Eibenstock in die Sanierung des Vereinshauses an der Karlsbader Straße. Daraus soll ein „sozialer Ort und Bürgertreff" entwickelt werden. Der Großteil des Geldes wird in die notwendigen Erneuerungen im Untergeschoss gesteckt. Dort werden Zwischenwände versetzt und abgebrochen sowie Türöffnungen...