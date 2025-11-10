Stadt im Erzgebirge bekommt einen neuen Adventsmarkt – organisiert von Händlern

Händler aus Aue wollen in der Adventszeit einen weiteren Veranstaltungshöhepunkt setzen: Sie organisieren erstmals einen eigenen Adventsmarkt im Zentrum. Zu den Plänen gibt es jetzt schon einen kleinen Einblick.

Traditionell findet in Aue am ersten Adventswochenende der Raachermannelmarkt statt. Drei Tage nur – viele Auer und Gäste von auswärts finden, das ist zu kurz. Nun können sich alle drauf freuen, dass es am vierten Adventswochenende mehr von Roster, Glühwein und heimeliger Stimmung in der Stadt gibt.