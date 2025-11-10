Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stadt im Erzgebirge bekommt einen neuen Adventsmarkt – organisiert von Händlern

Auf dem Altmarkt von Aue findet vom 19. bis 21. Dezember ein Adventsmarkt statt, den die Innenstadthändler organisieren.
Auf dem Altmarkt von Aue findet vom 19. bis 21. Dezember ein Adventsmarkt statt, den die Innenstadthändler organisieren. Bild: Ralf Wendland
Aue
Stadt im Erzgebirge bekommt einen neuen Adventsmarkt – organisiert von Händlern
Redakteur
Von Heike Mann
Händler aus Aue wollen in der Adventszeit einen weiteren Veranstaltungshöhepunkt setzen: Sie organisieren erstmals einen eigenen Adventsmarkt im Zentrum. Zu den Plänen gibt es jetzt schon einen kleinen Einblick.

Traditionell findet in Aue am ersten Adventswochenende der Raachermannelmarkt statt. Drei Tage nur – viele Auer und Gäste von auswärts finden, das ist zu kurz. Nun können sich alle drauf freuen, dass es am vierten Adventswochenende mehr von Roster, Glühwein und heimeliger Stimmung in der Stadt gibt.
Von Heike Mann
2 min.
10:00 Uhr
2 min.
Kommentar zu neuem Adventsmarkt im Erzgebirge: Eine zusätzliche Gelegenheit zum Genießen
Meinung
Redakteur
Bald startet im Erzgebirge wieder die Weihnachtsmarkt-Saison.
Bald beginnt wieder die Zeit der Weihnachtsmärkte. Es locken so viele, vor allem hier im Erzgebirge. Einen neuen Adventsmarkt sollte man sich auch vormerken.
Heike Mann
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.10.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Warum sich ein Verein lange vorm Advent mit einem Bergaufzug feiert
Mit einem Bergaufzug hat der Historische Bergbauverein Aue sein 30-jähriges Bestehen gefeiert.
Bergaufzüge gehören zum Advent im Erzgebirge. Doch schon jetzt gab es einen in Aue. Dafür gab es einen guten Grund.
Heike Mann
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel