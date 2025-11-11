Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen. Bild: Anna Neef
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen. Bild: Anna Neef
Aue
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.

Braucht der Ortsteil Lauter einen vierten Lebensmittelmarkt? Nein, hat der Stadtrat von Lauter-Bernsbach jetzt bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen. Das habe verschiedene Gründe, sagt Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler). „Wir befürchten, dass mit einem weiteren Versorger ein bereits bestehender Markt wegfallen könnte.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
05.10.2025
3 min.
Bürgerpreis im Erzgebirge geht 2025 an ein Ehepaar
Bei der Ehrung (v.li.) Christina Lötzsch, die 26. Lauterer Vugelbeerkönigin, Vugelbeermännel Ulrich Meyer, Ullrich und Maria Mothes sowie Bürgermeister Thomas Kunzmann.
Die Stadt Lauter-Bernsbach hat den Bürgerpreis in diesem Jahr an ein Ehepaar verliehen, das sich ehrenamtlich seit Jahren im Erzgebirgszweigverein Lauter engagiert.
Ramona Schwabe
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
11:00 Uhr
3 min.
Beliebter Wanderweg im Erzgebirge wieder frei: Forst schafft Arbeiten in der Hälfte der Zeit
Der Untere Hakenweg zwischen Lauter-Bernsbach und Hakenkrümme in Aue ist wieder freigegeben. Jonas Fiedler und Johannes Riedel von Sachsenforst erklärten Thomas Kunzmann, Bürgermeister von Lauter-Bernsbach, und Heinrich Kohl, OB von Aue-Bad Schlema (von links), was an Arbeiten oberhalb des Weges stattgefunden hat.
Ein beliebter Wanderweg zwischen Aue und Lauter-Bernsbach ist wieder nutzbar. Der Forst hatte dort Bäume gefällt. Die Arbeiten waren aus mehreren Gründen speziell.
Heike Mann
Mehr Artikel