Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage

Aue
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Braucht der Ortsteil Lauter einen vierten Lebensmittelmarkt? Nein, hat der Stadtrat von Lauter-Bernsbach jetzt bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen. Das habe verschiedene Gründe, sagt Bürgermeister Thomas Kunzmann (Freie Wähler). „Wir befürchten, dass mit einem weiteren Versorger ein bereits bestehender Markt wegfallen könnte.“
