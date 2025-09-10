Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Stadt im Erzgebirge setzt auf Defibrillatoren als Lebensretter – die aber werden immer wieder gestohlen

Am Eingang der Johanniter-Geschäftsstelle auf dem Zeller Berg in Aue hängt seit neustem ein Defibrillator, der Leben retten kann.
Am Eingang der Johanniter-Geschäftsstelle auf dem Zeller Berg in Aue hängt seit neustem ein Defibrillator, der Leben retten kann. Bild: Anna Neef
Aue
Stadt im Erzgebirge setzt auf Defibrillatoren als Lebensretter – die aber werden immer wieder gestohlen
Von Anna Neef
Zahlreiche Defibrillatoren zur Wiederbelebung von Menschen in Not gibt es inzwischen in Aue-Bad Schlema. Das Gros ist rund um die Uhr zugänglich. Das zieht jedoch Diebe an.

Wenn der Kasten mit dem Defibrillator geöffnet wird, ertönt ein lautes Signal. Fast ohrenbetäubend. Es dient dazu, den Notfall anzuzeigen. Dafür sind die Geräte zur Wiederbelebung bei Herzstillstand gedacht. „Leider haben nicht alle Respekt davor“, sagt Jens Müller.
