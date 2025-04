Stadtfest nur noch alle zwei Jahre, Personalabbau, neue Steuer: So will Aue raus aus der Finanzmisere

Aue-Bad Schlema muss sparen: Die Stadt kämpft mit einem Millionendefizit. Nun steht fest, wo gespart werden soll – mit Folgen für Bürger, beliebte Veranstaltungen und das Rathaus-Personal. Ein Überblick.

Die Lage sei gravierend. So hatte Kämmerer Matthias Stopp zuletzt die Finanzlage von Aue-Bad Schlema eingeschätzt. Der Grund: Die Stadt kämpft mit einem Millionendefizit. So stand im Haushalt 2024 beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Minus von 1,2 Millionen Euro - die Kommune gibt also mehr aus, als sie einnimmt.