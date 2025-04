Stadtgespräch in Aue lädt zum Dialog: Wie finden Bürger und Rathaus zueinander?

Wie kann der Draht zwischen Rathaus und Bürgern besser werden? Darüber wird am Mittwoch in Aue diskutiert. Vertreten sind auch Politik und Presse.

Wie Bürger und Rathaus besser miteinander in Kontakt kommen können, ist am Mittwoch Thema eines Stadtgesprächs in Aue. Der Titel: „Reden wir miteinander?!“ Statt findet dieses ab 18.30 Uhr im Offenen Bürgertreff an der Bahnhofstraße 13.