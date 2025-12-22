Stadtrat ebnet Weg für neuen Aldi-Markt im Erzgebirge

In Bad Schlema soll ein neuer Aldi-Markt entstehen. Für den Discounter müssen Verkehrsregelungen angepasst werden. Trotz Diskussionen im Vorfeld stimmten die Bürgervertreter dem nun zu.

„Wenn wir heute den Beschluss fassen, dann ist im Januar vielleicht die Baugenehmigung möglich." Jens Müller, Beigeordneter der Stadt Aue-Bad Schlema, machte schon ein wenig Druck in der jüngsten Stadtratssitzung.