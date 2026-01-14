MENÜ
  • Stefanie Hertel, Heino, Sterncombo Meißen: Kulturhaus im Erzgebirge plant 2026 mit diesen Höhepunkten

Aue
Stefanie Hertel, Heino, Sterncombo Meißen: Kulturhaus im Erzgebirge plant 2026 mit diesen Höhepunkten
Von Heike Mann
Der Veranstaltungskalender des Kulturhauses Aue für das erste Halbjahr 2026 ist schon recht voll. Worauf sich die Fans von Schlager, Ostrock und Kabarett freuen können.

Wenn Tobias Hertzsch gemeinsam mit seinem Team vom Kulturhaus Aue für kommende Veranstaltungen plant, dann denken sie einerseits an ihr Stammpublikum, das vor allem kommt, wenn Klassik oder Schlager im Kalender stehen. Andererseits wird auch bisher Ungewohntes probiert, und das funktioniert durchaus, wie beim Auftritt des Kriminalbiologen Mark...
