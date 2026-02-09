MENÜ
Stefanie Hertel, Tochter Johanna Mross und Ehemann Lanny Lanner (v. l.): Zusammen traten sie in Aue auf.
Stefanie Hertel, Tochter Johanna Mross und Ehemann Lanny Lanner (v. l.): Zusammen traten sie in Aue auf. Bild: R. Wendland
Aue
Stefanie Hertel begeistert Publikum im Erzgebirge
Von Ralf Wendland
Country-Flair hat es am Sonntag im Kulturhaus in Aue gegeben. Dafür sorgte die Band „More Than Words“ mit Stefanie Hertel. Beim Publikum kam der Auftritt gut an.

Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross sind eine Familie – und bezeichnen sich als „erste Patchwork-Country-Rock-Band der Welt“. „More Than Words“, so der Band-Name, begeisterte am Wochenende in Aue das Publikum mit modernem New-Country-Sound, der frischen Rock und Pop mit Banjos, Mandolinen und Steel Guitars vereint. Im...
Erschienen am: 09.02.2026 | 18:00 Uhr
