Streikwelle an Schulen: Das kommt nächste Woche auf das Erzgebirge zu

Aue
Die Lehrer-Gewerkschaft ruft kommende Woche im Raum Zwickau und Chemnitz zu Warnstreiks auf. Was bedeutet das für Schulen im Erzgebirge?
Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder sind schon in dieser Woche Pädagogen in den Regionen Leipzig und Dresden zum Warnstreik aufgerufen. Kommende Woche sollen dann weitere Streiks an Schulen stattfinden, so am 26. Januar im Raum Zwickau und am 27. Januar im Raum Chemnitz. Was bedeutet das fürs Erzgebirge?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.