Streikwelle: Unterrichtsausfall droht an Mittelsachsens Schulen

Die Bildungsgewerkschaft GEW ruft Lehrer in Mittelsachsen zum Warnstreik auf. Was bedeutet der Streik für Eltern und vor allem jüngere Kinder?

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder sind schon in dieser Woche Pädagogen in den Regionen Leipzig und Dresden zum Warnstreik aufgerufen. Am kommenden Dienstag könnten Schulen in Mittelsachsen betroffen sein. Denn für den Tag hat die Bildungsgewerkschaft GEW auch hier Lehrer zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen und plant...