Süßer Unterricht im Erzgebirge: Junger Bäcker kehrt zurück an seine alte Schule

Die Lehrküche der Oberschule Lößnitz hatte am Dienstag Blaubeer-Muffins und Apfeltörtchen im Ofen. Nach fünf Minuten waren alle aufgegessen. Kein Wunder, wenn ein Meister seines Fachs Backstunden gibt.

Rühren, kneten, backen: Ganz schön was los an der Oberschule Lößnitz. Ein Dutzend Schüler wuselt wild durcheinander. Töpfe klappern, Zurufe fliegen durch den Raum. In der Lehrküche ist Action erwünscht. Die Klassen 8a und 8b haben am Dienstag im Rahmen des WTH-Unterrichts (Wirtschaft-Technik-Hauswirtschaft/Soziales) eine Menge Süßkram...