Regionale Nachrichten und News
  • Tanzen gegen Krebs: Wie 900 Euro in 90 Minuten im Erzgebirge gesammelt wurden

83 Teilnehmer machten in der Silberlandhalle in Schneeberg mit.
83 Teilnehmer machten in der Silberlandhalle in Schneeberg mit. Bild: Katja Reichert
Aue
Tanzen gegen Krebs: Wie 900 Euro in 90 Minuten im Erzgebirge gesammelt wurden
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Das Tanzprojekt „Keen on Rhythm“ hat sich beim Aktionstag „Jede Minute zählt“ beteiligt. Davon profitierte auch das Erzgebirge.

Dem Aufruf des Tanzprojekts „Keen on Rhythm“, sich beim Tanz gegen Krebs zu beteiligen, folgten am Donnerstag 83 Teilnehmer in der Schneeberger Silberstromhalle. Anlass war der bundesweite Aktionstag „Jede Minute zählt“, mit dem der Deutsche Olympische Sportbund und die Deutsche Krebshilfe auf bösartige Tumorerkrankungen aufmerksam...
