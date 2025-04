Tanzen, Treffen, Feiern: Das macht die Ü30-Party in Schneeberg so beliebt

Zwei Dancefloors und heiße Beats: In Schneeberg hat am Wochenende wieder eine der beliebten Ü30-Partys stattgefunden. Was Besucher anlockt.

Zwei Dance-Floors mit unterschiedlichen Musik-Stilen und mit DJs, die richtig für Stimmung sorgen. Im Kulturzentrum Goldne Sonne in Schneeberg hat es am Samstag wieder eine der beliebten Ü30-Partys gegeben, die sehr gut besucht war.