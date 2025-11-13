Tierische Entdeckung im Ausland: Dieses Kaninchen begeistert Züchter im Erzgebirge

Kaninchenzüchter aus dem Erzgebirge sind jetzt von einer Europaschau im Ausland mit mehreren Meistertiteln zurückgekehrt – und einem besonderen Langohr. Das ist unter den Tierliebhabern seither Thema Nummer 1.

Seit Kindertagen züchtet Lars Herrmann aus Zschorlau Langohren und hat auch seine beiden Töchter, 15 und 18 Jahre alt, für das tierische Hobby begeistert. Bei drei Europaschauen war der Familienvater inzwischen erfolgreich, räumte mehrere Preise ab, und engagiert sich im Rassekaninchenzuchtverein S 558 in seinem Heimatort. Er hat schon alles... Seit Kindertagen züchtet Lars Herrmann aus Zschorlau Langohren und hat auch seine beiden Töchter, 15 und 18 Jahre alt, für das tierische Hobby begeistert. Bei drei Europaschauen war der Familienvater inzwischen erfolgreich, räumte mehrere Preise ab, und engagiert sich im Rassekaninchenzuchtverein S 558 in seinem Heimatort. Er hat schon alles...