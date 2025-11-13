Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tierische Entdeckung im Ausland: Dieses Kaninchen begeistert Züchter im Erzgebirge

Janet Richter hat sich in die Kaninchenrasse, die das Erzgebirge im Namen trägt, sofort verliebt. Beim Züchter in Tschechien hat sie bereits einige Tiere geordert.
Stolzer Züchter: Lars Herrmann aus Zschorlau mit seinem Europachampion. Der gelbe Farbenzwerg erhielt in der Slowakei 97 Punkte.
Diese Notiz an einem Käfig bei der Europaschau in Nitra machte Lars Herrmann aufmerksam. Die Rasse mit dem Erzgebirge im Namen kannte er bis dato nicht.
Janet Richter hat sich in die Kaninchenrasse, die das Erzgebirge im Namen trägt, sofort verliebt. Beim Züchter in Tschechien hat sie bereits einige Tiere geordert.
Stolzer Züchter: Lars Herrmann aus Zschorlau mit seinem Europachampion. Der gelbe Farbenzwerg erhielt in der Slowakei 97 Punkte.
Diese Notiz an einem Käfig bei der Europaschau in Nitra machte Lars Herrmann aufmerksam. Die Rasse mit dem Erzgebirge im Namen kannte er bis dato nicht.
Tierische Entdeckung im Ausland: Dieses Kaninchen begeistert Züchter im Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
Kaninchenzüchter aus dem Erzgebirge sind jetzt von einer Europaschau im Ausland mit mehreren Meistertiteln zurückgekehrt – und einem besonderen Langohr. Das ist unter den Tierliebhabern seither Thema Nummer 1.

Seit Kindertagen züchtet Lars Herrmann aus Zschorlau Langohren und hat auch seine beiden Töchter, 15 und 18 Jahre alt, für das tierische Hobby begeistert. Bei drei Europaschauen war der Familienvater inzwischen erfolgreich, räumte mehrere Preise ab, und engagiert sich im Rassekaninchenzuchtverein S 558 in seinem Heimatort. Er hat schon alles...
