Tierische Sorge im Erzgebirge: Ist die Kaninchenzucht ein Auslaufmodell?

Aue
In Bernsbach starten die Kaninchenzüchter aus dem Erzgebirge jetzt in die Ausstellungssaison – mit fast 320 Tieren. Doch den Vereinen fehlt der Nachwuchs.
In vielen Orten des Erzgebirges sind Kaninchenschauen ein Besuchermagnet – und jetzt beginnt die neue Saison mit der 25. Erzgebirgischen Eröffnungsschau der Kaninchenzüchter, ausgerichtet vom „S 382“ aus Oberpfannenstiel in der Mehrzweckhalle in Bernsbach. Fast 320 Langohren werden von Preisrichtern bewertet und von Gästen bestaunt....
