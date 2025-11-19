Tierpark im Erzgebirge lädt erstmals zu eigener Weihnachtsveranstaltung ein

Aue
Der Auer Zoo der Minis hat für den Nikolaustag eine besondere Überraschung für seine Besucher geplant.
Im Auer Zoo der Minis findet in diesem Jahr erstmals eine eigene öffentliche Weihnachtsveranstaltung statt. Der Förderverein der Einrichtung plant diese für den 6. Dezember. „Ähnlich wie die Händlergemeinschaft sind auch wir der Meinung, drei Tage Weihnachtsmarkt in Aue sind einfach zu wenig“, sagt Bärbel Schroller vom Förderverein. Es...
