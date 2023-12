Todesmarsch im Erzgebirge: Sechs Orte wollen an Ereignisse von 1945 erinnern

Mitten im Wald in Niederschlema steht ein Denkmal. Es ist ein Friedhof, denn hier liegen KZ-Häftlinge begraben, die 1945 von der SS erschossen wurden. Eine Station eines Todesmarsches, an den ein Projekt erinnern will.

April 1945. Über den Ausgang des Zweiten Weltkrieges ist schon entschieden. Jeder will eigentlich nur noch heil aus den Wirren der letzten Kriegstage kommen. Das wollten Pierre Fuchés und Pierre Gilles, beide gerade mal 22 Jahre alt, sicher auch. Die beiden französischen Widerstandskämpfer ereilte jedoch das gleiche Schicksal wie mehr als 80... April 1945. Über den Ausgang des Zweiten Weltkrieges ist schon entschieden. Jeder will eigentlich nur noch heil aus den Wirren der letzten Kriegstage kommen. Das wollten Pierre Fuchés und Pierre Gilles, beide gerade mal 22 Jahre alt, sicher auch. Die beiden französischen Widerstandskämpfer ereilte jedoch das gleiche Schicksal wie mehr als 80...