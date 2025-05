Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Polizei schließt Ermittlungen ab - Das ist bekannt

Ein zerstörtes Auto, dichter Rauch, zahlreiche Einsatzkräfte: In Lößnitz hatte ein Verkehrsunfall im März ein tragisches Ende genommen. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hatte am Morgen des 24. März in Lößnitz Aufsehen erregt. Ein Auto war auf der Staatstraße 283 (Hartensteiner Straße) von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Feuer geraten. Der Pkw brannte vollständig aus. Für die Fahrerin oder den Fahrer - zur Identität gab es zunächst noch keine...