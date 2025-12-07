Tradition im Erzgebirge: Große Bergparade krönt das 62. Lichtelfest

Hunderte Trachtenträger und Tausende Besucher feierten das Fest der Lichter und Bergbautraditionen in Schneeberg. Viele Konzerte rundeten das Wochenende ab.

Mit der großen Bergparade ist am Sonntag das 62. Lichtelfest in Schneeberg zu Ende gegangen. Viele Besucher säumten die Straßen und verfolgten die bergmännische Tradition. Mehr als 500 Trachtenträger zogen von Neustädtel ins Schneeberger Zentrum. Auf dem Markt gab es ein Konzert der Bergkapellen. Besonders viele Gäste wollten in diesem Jahr...