Tradition im Erzgebirge: Warum eine Wanderung mit Sturmlaternen immer zahlreiche Leute anzieht

Bereits zum 27. Mal fand am Freitag die Sturmlaternenwanderung im Wald zwischen Aue und Lößnitz statt. Große und kleine Leute sind davon begeistert. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Alexander Schroth aus Aue dürfte eine der größten Sturmlaternen in den Bärengrund mitgebracht haben, als er sich Freitagabend zur Wanderung mit der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Bergbau Lößnitz eingefunden hatte. Wie sich herausstellte, war seine Entscheidung für ein neues Paraffinöl zum Betrieb seiner Laterne nicht die... Alexander Schroth aus Aue dürfte eine der größten Sturmlaternen in den Bärengrund mitgebracht haben, als er sich Freitagabend zur Wanderung mit der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Bergbau Lößnitz eingefunden hatte. Wie sich herausstellte, war seine Entscheidung für ein neues Paraffinöl zum Betrieb seiner Laterne nicht die...