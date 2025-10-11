Tradition im Erzgebirge: Warum sich ein Verein lange vorm Advent mit einem Bergaufzug feiert

Bergaufzüge gehören zum Advent im Erzgebirge. Doch schon jetzt gab es einen in Aue. Dafür gab es einen guten Grund.

Ein bisschen was von Vorweihnachtsstimmung herrschte am Samstag im Stadtzentrum von Aue. Zwar findet dort erst am 1. Advent der Auftakt zu den traditionellen Bergparaden im Erzgebirge statt, doch schon jetzt versammelten sich Habitträger von zehn Bergbauvereinen aus der Umgebung. Sie hatten einen guten Grund: Gemeinsam mit dem Historischen...