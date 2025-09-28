Trotz Befreiungsschlag gegen 1860 München: Einige Fans vom Erzgebirge Aue wünschen sich alte Zeiten zurück

Aue
Das 2:0 am Samstag im Krisenduell sorgt unter den Anhängern von Erzgebirge Aue für Erleichterung. Doch nicht jeder glaubt, dass es jetzt so weitergeht. Und auch zur Trainer-Diskussion gibt es verschiedene Meinungen.
Die Krise vorm Spiel gegen 1860 München war beim FC Erzgebirge Aue groß. Aber auch bei den Löwen lief es mit zwei Niederlagen in Folge zuletzt nicht so rund. Daher war die Frage, wer würde stärkere Nerven besitzen und den Bock am Sonnabend umstoßen.
