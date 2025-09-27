Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Übergriff auf Grundschulkind im Erzgebirge: Schneeberger als Retter geehrt

André Regner (Mitte) und Ingo Seifert (rechts) gratulieren Maik Pillat.
André Regner (Mitte) und Ingo Seifert (rechts) gratulieren Maik Pillat. Bild: Ramona Schwabe
André Regner (Mitte) und Ingo Seifert (rechts) gratulieren Maik Pillat.
André Regner (Mitte) und Ingo Seifert (rechts) gratulieren Maik Pillat. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Übergriff auf Grundschulkind im Erzgebirge: Schneeberger als Retter geehrt
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Neunjähriger wurde in Schneeberg von einem Mann festgehalten und geküsst. Ein Erzgebirger eilt zu Hilfe und stellt den Tatverdächtigen im Alleingang.

Die Tat sorgte in Schneeberg für Aufsehen: Am 26. Juli zog ein Mann einen Neunjährigen in eine Seitengasse, hielt ihm den Mund zu und küsste ihn auf die Wangen. Am Donnerstag wurde jener Anwohner geehrt, der nicht nur dem Jungen zur Hilfe geeilt war, sondern auch den Tatverdächtigen wenige Tage später im Alleingang dingfest machte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
11.08.2025
2 min.
Polizei verhaftet 26-Jährigen nach Übergriff auf Kind im Erzgebirge
Die Polizei hat im Erzgebirge einen 26-Jährigen verhaftet.
In Schneeberg wurde ein Grundschulkind in eine Seitengasse gezogen und belästigt. Dank Zeugenhinweisen konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.
Holk Dohle
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
14.09.2025
3 min.
Gaudi-Wettbewerb im Erzgebirge: Drachenbootrennen auf Filzteich sorgt für gute Laune
Bei den Stadtwerken Schneeberg hat Martin Lindner als Trommler den Takt angegeben.
Koordination und Taktgefühl sind beim Drachenbootrennen am Wochenende auf dem Filzteich in Schneeberg gefragt gewesen. 600 Teilnehmern gingen an den Start.
Ramona Schwabe
Mehr Artikel