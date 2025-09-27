Übergriff auf Grundschulkind im Erzgebirge: Schneeberger als Retter geehrt

Ein Neunjähriger wurde in Schneeberg von einem Mann festgehalten und geküsst. Ein Erzgebirger eilt zu Hilfe und stellt den Tatverdächtigen im Alleingang.

Die Tat sorgte in Schneeberg für Aufsehen: Am 26. Juli zog ein Mann einen Neunjährigen in eine Seitengasse, hielt ihm den Mund zu und küsste ihn auf die Wangen. Am Donnerstag wurde jener Anwohner geehrt, der nicht nur dem Jungen zur Hilfe geeilt war, sondern auch den Tatverdächtigen wenige Tage später im Alleingang dingfest machte.