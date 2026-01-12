Übergriff auf Neunjährigen im Erzgebirge: Angeklagter soll bereits Kinder in Chemnitz bedrängt haben

Ein 25-Jähriger muss sich nach dem Übergriff auf ein Schulkind vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft sieht in ihm aufgrund einer psychischen Erkrankung eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Diese Tat sorgte in Schneeberg für Aufregung: Am 27. Juli 2025 wurde ein neunjähriger Junge von einem Mann festgehalten und gegen seinen Willen geküsst. Nur durch die Zivilcourage eines Anwohners konnte Schlimmeres verhindert werden. Seit Montag muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Im Prozess wurde... Diese Tat sorgte in Schneeberg für Aufregung: Am 27. Juli 2025 wurde ein neunjähriger Junge von einem Mann festgehalten und gegen seinen Willen geküsst. Nur durch die Zivilcourage eines Anwohners konnte Schlimmeres verhindert werden. Seit Montag muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Im Prozess wurde...