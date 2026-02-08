MENÜ
  Unbeeindruckt vom Schmuddelwetter: Hunderte bei der Schneekristall-Wanderung in Aue

Eine Wandergruppe aus Beierfeld lässt sich die Auer Schneekristall-Wanderung seit vielen Jahren nicht entgehen.
Eine Wandergruppe aus Beierfeld lässt sich die Auer Schneekristall-Wanderung seit vielen Jahren nicht entgehen. Bild: Ralf Wendland
Selbst die Wanderer vom Zeller Berg in Aue entdecken immer wieder Neues.
Selbst die Wanderer vom Zeller Berg in Aue entdecken immer wieder Neues. Bild: Ralf Wendland
Ausgeschildert waren drei Strecken über 10, 15 und 25 Kilometer.
Ausgeschildert waren drei Strecken über 10, 15 und 25 Kilometer. Bild: Ralf Wendland
Aue
Unbeeindruckt vom Schmuddelwetter: Hunderte bei der Schneekristall-Wanderung in Aue
Von Ramona Schwabe
Wanderer schätzen die Auer Schneekristall-Wanderung, die sich über die Jahre zu einer Tradition entwickelt hat. Was Teilnehmern daran gefällt.

Trotz nasskaltem und ungemütlichem Winterwetter haben bei der 42. Auer Schneekristall-Wanderung am Samstag 510 Aktive die Wanderschuhe geschnürt. Über die 10 Kilometer sind 218 Wanderer gestartet, über 15 Kilometer 180 und den langen Kanten von 25 Kilometern haben 112 Wanderer unter die Füße genommen. Start und Ziel war am Kulturhaus in Aue.
