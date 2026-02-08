Unbeeindruckt vom Schmuddelwetter: Hunderte bei der Schneekristall-Wanderung in Aue

Aue
Wanderer schätzen die Auer Schneekristall-Wanderung, die sich über die Jahre zu einer Tradition entwickelt hat. Was Teilnehmern daran gefällt.
Trotz nasskaltem und ungemütlichem Winterwetter haben bei der 42. Auer Schneekristall-Wanderung am Samstag 510 Aktive die Wanderschuhe geschnürt. Über die 10 Kilometer sind 218 Wanderer gestartet, über 15 Kilometer 180 und den langen Kanten von 25 Kilometern haben 112 Wanderer unter die Füße genommen. Start und Ziel war am Kulturhaus in Aue.
