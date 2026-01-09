MENÜ
  Unfall auf winterglatter Straße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal

Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Unfall auf winterglatter Straße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Von Holk Dohle
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.

Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, verlor ein in Richtung Aue fahrender 19-Jähriger gegen 10.40 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über seinen Ford. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und geriet auf der winterglatten...
